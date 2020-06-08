Выходные для Европы прошли под знаком протестов

Митинги в поддержку прав афроамериканцев прокатились по Франции, Испании, Венгрии, Бельгии и Италии.



Одна из самых масштабных акций состоялась в Лондоне - поначалу мирный протест к вечеру вновь перерос в конфликт с полицией. В какой-то момент в сторону правоохранителей полетели файеры, начались столкновения. В результате ранены 14 силовиков, задержаны более 10 человек.



А в Бристоле разъяренная толпа протестующих снесла бронзовую статую Эдварда Колстона - британского парламентария 17-го века, который был известным работорговцем. Памятник протащили по улицам города и скинули в залив.



