Выходцы из Африки на митинге в Брюсселе потребовали относиться к ним хотя бы как к украинцам

С транспарантами "Довольно политики двойных стандартов! Жилье должно быть у всех" беженцы из Африки, прибывшие в Бельгию, отстаивают свои права в демократической стране. На митинге в Брюсселе выходцы из Африки потребовали относиться к ним - нет, вовсе не как к коренным бельгийцам, а хотя бы так, как к украинским беженцам. Призывают дать позволение легально проживать в Бельгии, иметь работу и жилье. Яркий пример того, что для Европы не все беженцы одинаковы. Многим приходится нелегально существовать в той же Бельгии по несколько лет. А других, как украинцев по политическому заказу, демонстративно стараются пристроить до поры до времени.