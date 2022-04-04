3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Выходцы из Африки на митинге в Брюсселе потребовали относиться к ним хотя бы как к украинцам
С транспарантами "Довольно политики двойных стандартов! Жилье должно быть у всех" беженцы из Африки, прибывшие в Бельгию, отстаивают свои права в демократической стране. На митинге в Брюсселе выходцы из Африки потребовали относиться к ним - нет, вовсе не как к коренным бельгийцам, а хотя бы так, как к украинским беженцам. Призывают дать позволение легально проживать в Бельгии, иметь работу и жилье. Яркий пример того, что для Европы не все беженцы одинаковы. Многим приходится нелегально существовать в той же Бельгии по несколько лет. А других, как украинцев по политическому заказу, демонстративно стараются пристроить до поры до времени.
Реальное отношение Европы к обездоленным обнажила недавняя ситуация на белорусско-польской границе. Такое непросто забыть, когда людей, бегущих от войны в Ираке, Афганистане и Сирии со своими малолетними детьми, польские силовики в мороз щедро поливали из водометов химикатами, травили газом и отгоняли светошумовыми гранатами.
Напомним, на словах этих людей Европа пригласила сама и обещала гостеприимный прием. На деле Брюссель и другие в ЕС тогда отделались от ответственности за беженцев прокисшими декламациями на тему прав человека. Гуманитарное бремя приняла на себя Беларусь.