В элитном пригороде украинской столицы, Петропавловской Борщаговке, за высокими глухими заборами привыкли прятать дорогую недвижимость и чиновничьи тайны. Но этот респектабельный фасад треснул по швам.

Люди часами штурмовали кирпичный особняк, где за железными дверями умирали заживо около 30 человек - мужчины, объявленные беглецами, самовольно оставившие часть. Тех, кто просто хотел жить, превратили в бесправных заложников в тайной, неофициальной тюрьме Нацгвардии. Один из узников сумел переслать родным кадры своих побоев, те вызвали скорую. Но приехавшего врача вооруженные люди внутрь не пустили. Дом числится за воинской частью 3121 первого корпуса "Азова".

Фельдшер вызвала полицию, заявив, что в подвале избивают людей. Полицейские заходить отказались, уверяя, что никого там нет, и встали на сторону военных. Позже медработницу задержали. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов утверждает, что женщина якобы надела форму медперсонала, а до этого приобрела автомобиль скорой. К покалеченным людям врачам удалось попасть только после стычки.

То, что вынесли во двор, повергло в оцепенение. Четверо лежачих - в критическом состоянии: одного мужчины сломан позвоночник, у других - на загноившихся ранах уже начался некроз тканей.

Следом вывели четырнадцатилетнего подростка. Ребенок был в невменяемом шоке, лицо и руки залиты кровью, выбитый зуб, сломанное ребро и трещина в кисти. Парень пришел к зданию по приглашению друзей и залез на дерево. Военные стали швырять в него кирпичами, сбили ударом лопаты на землю, срезали ножом всю одежду и избивали ногами.

Сюда свозили пойманных солдат, самовольно оставивших часть. Родным узников выставляли ценник: выкуп или показательная смерть с безымянной могилой в лесу. Организатором осады стал бывший боевик подразделения ГУР "Кракен" Сергей Радицкий. В TikTok-эфире он признался, что готовил операцию по освобождению заключенных несколько дней с однополчанами, но остался без поддержки. Он озвучил страшную цифру: только в одном Киеве действует не менее 140 таких концлагерей для отказников, дезертиров и заложников. У военных такие места называют "ямами". Туда бросают за отказ выполнять приказ или немилость командира.

Командир "Азова" Денис Прокопенко признал, что объект их, но про побои промолчал, назвав протестующих саботажниками. Депутат Анна Скороход поспешно объявила застенок обычным "распределительным пунктом".