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Вылечившихся от коронавируса стало больше

В Поднебесной заметно выросла доля пациентов, которым удалось вылечиться от коронавируса. За две недели этот показатель увеличился с 1 процента до 10. У вируса появилось и официальное название Ковид-19. По международным правилам, оно должно быть легким для произношения и не должно быть связано с географическим термином, животным, человеком или группой людей. По словам гендиректора ВОЗ, у нынешней эпидемии в Ухани последствия могут быть серьезнее, чем у террористического акта.


Вакцина от Ковида-19 может быть создана через 18 месяцев

Эксперты призывают все страны принять меры для профилактики заболевания и

признать коронавирус угрозой обществу номер один

. Как говорят специалисты, вакцина от Ковида-19 может быть создана через 18 месяцев. Между тем дальнейшие странствования ожидают пассажиров судна "Вестердам". На нем, как сообщается, есть заболевшие Ковидом-19. Лайнеру уже отказали в возможности зайти в порты Таиланда, Японии, США и ряда других стран.

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