Вылечившихся от коронавируса стало больше

В Поднебесной заметно выросла доля пациентов, которым удалось вылечиться от коронавируса. За две недели этот показатель увеличился с 1 процента до 10. У вируса появилось и официальное название Ковид-19. По международным правилам, оно должно быть легким для произношения и не должно быть связано с географическим термином, животным, человеком или группой людей. По словам гендиректора ВОЗ, у нынешней эпидемии в Ухани последствия могут быть серьезнее, чем у террористического акта.

