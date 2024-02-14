Вылетевший из Грузии в Испанию самолет вернулся из-за сообщения о бомбе

Самолет, выполнявший рейс из грузинского Кутаиси в направлении Барселоны, вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета из-за сообщения о взрывчатке на борту. Об этом говорится в сообщении Международного аэропорта Кутаиси, пишет ТАСС.

"Спустя несколько минут после взлета рейс Кутаиси - Барселона вернулся обратно в Международный аэропорт Кутаиси. Причиной стала информация авиакомпании (Wizz Air - прим. ТАСС) о предполагаемом существовании взрывчатого вещества на борту, на основании чего экипаж решил вернуться в аэропорт Кутаиси", - говорится в сообщении.

Как уточняется, на месте мобилизованы все соответствующие службы. Местные СМИ распространяют кадры, на которых видно, как пассажиры по трапу покидают самолет. Также некоторые СМИ сообщают, что пассажиры находятся в транзитной зоне и багаж им пока не выдают.