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Вынужденную посадку в Шереметьево совершил самолет, летевший из Лондона в Нур-Султан

У воздушного судна линий "ЭйрАстана" отказал один из двух генераторов при неработающей вспомогательной силовой установке. Неполадки устраняются, пассажиры - их на борту было 93 - не пострадали, они ожидают сейчас дополнительный рейс.

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