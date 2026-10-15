Выплаты по госдолгу Украины в перерасчете на каждого жителя составят 9,5 тыс. долларов

Обязательства по госдолгу Украины бьют рекорды. В пересчете на 22 млн жителей долговая нагрузка на душу населения превысит 9,5 тыс. долларов. Это следует из графика платежей украинского Минфина.

Киев будет выплачивать долги как минимум до 2061 года. Страна должна более 215 млрд долларов. В эту сумму входят погашение основной части внешнего и внутреннего госдолга, а также проценты и комиссии за его обслуживание. При этом более 23 млрд долларов Киев должен погасить уже в 2027 году.