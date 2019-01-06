3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Выплаты пострадавшим в результате трагедии в Магнитогорске будут увеличены почти на треть
Выплаты пострадавшим в результате трагедии в Магнитогорске будут увеличены почти на треть – до 93 миллионов российских рублей. Разбор завалов завершили еще в четверг, но город до сих пор не может прийти в себя после ЧП. В Магнитогорске продолжаются похороны погибших. Проститься с ними приходят даже те, кого трагедия лично не коснулась. Напомним, из-за взрыва газа утром 31 декабря обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома. Погибли 39 человек.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов