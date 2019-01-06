Выплаты пострадавшим в результате трагедии в Магнитогорске будут увеличены почти на треть – до 93 миллионов российских рублей. Разбор завалов завершили еще в четверг, но город до сих пор не может прийти в себя после ЧП. В Магнитогорске продолжаются похороны погибших. Проститься с ними приходят даже те, кого трагедия лично не коснулась. Напомним, из-за взрыва газа утром 31 декабря обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома. Погибли 39 человек.