На территории Украины продолжают происходить странные и опасные события. Очередной взрыв боеприпасов, хранившихся в густонаселенном районе, вызвал возмущение местных жителей и даже вынудил Евросоюз сделать осторожное замечание о недопустимости прикрытия военных объектов гражданским населением. Это уже второй подобный инцидент в окрестностях Киева, эксперты связывают их с курсом Киева на выживание любой ценой. О том, почему Зеленский остается "своим" для Запада, несмотря на все скандалы, и как это влияет на мирные переговоры, рассказал военно-политический аналитик Александр Тиханский в "Актуальном интервью".

Взрыв боеприпасов стал вторым подобным случаем в пределах Киева. Европейский Союз, обычно сдержанный в критике, был вынужден отметить, что прикрытие военных объектов гражданским населением противоречит международным нормам. "Надо бы действовать в соответствии с международным правом. Но какое международное право, когда у Зеленского курс на выживание? Основной рычаг влияния Вашингтон уже потерял, теперь не деньгами, а только продажей оружия он может воздействовать. Основной спонсор - ЕС, у которого курс один: продолжение войны, поскольку именно военное поражение России для них является естественной целью", - пояснил эксперт.

Несмотря на растущую токсичность фигуры Зеленского, Запад не готов от него отказаться. "Зеленский выращен европейским истеблишментом. Они видят в нем цель, которой добивались всю жизнь. Через прокси-Украину воюют 50 стран против России. От Зеленского отказаться не могут", - заявил Александр Тиханский.

Эксперт опровергает заявления Зеленского о нехватке средств. По его словам, украинский лидер "завален деньгами", а европейские ВПК перегружены заказами. "Федоров, когда еще был министром обороны Украины, говорил, что не могут даже все эти деньги использовать. Промышленный комплекс забит. Европейцы хотят, чтобы работал их ВПК, а не американский. Поэтому номенклатура военных изделий США сокращается, потому что европейцы хотят эти деньги оставить у себя", - отметил аналитик.

По его мнению, все попытки посредничества (США, Турции, Ватикана) обречены из-за "клубка противоречий". Визит представителя Ватикана в Россию и отзыв Федорова в Италию лишь добавляют шума, но не приближают мир.