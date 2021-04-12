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Выручка оператора нефтяных и СПГ-терминалов в Клайпедском порту упала на 20,6 %
Как дает о себе знать и уход белорусских нефтепродуктов из Литвы. По данным фондовой биржи NASDAQ, выручка оператора нефтяных и СПГ-терминалов в Клайпедском порту за январь и февраль составила всего 10 млн евро, что на 20,6 % меньше чем за тот же период в 2020 году. По сравнению с февралем 2020 года, в 2021-м выручка нефтяных терминалов сократилась на 30 %, до 4 млн 200 тысяч евро. Вероятнее всего, падение рентабельности продолжится. Последние нефтяные поставки через Клайпедский порт уже выполнены, а новых не предвидится.
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