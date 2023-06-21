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Выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей

Выручка российских компаний за прошлый год впервые в истории превысила квадриллион рублей. По сравнению с предыдущим уровнем это почти вдвое больше. Эксперты связывают это с ростом нефтегазовых доходов и учетом курсовых разниц из-за резких колебаний рубля.

Такая мера, как квадриллион, нечасто встречается в российской статистике. Для понимания, номинальный ВВП России в 2022 году составил 153 триллиона рублей, то есть выручка компаний, по данным налоговой отчетности, была эквивалентна восьми годовым ВВП.

Фото:pixabay.com

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