Выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей

Выручка российских компаний за прошлый год впервые в истории превысила квадриллион рублей. По сравнению с предыдущим уровнем это почти вдвое больше. Эксперты связывают это с ростом нефтегазовых доходов и учетом курсовых разниц из-за резких колебаний рубля.