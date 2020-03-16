Высочайшую обзорную площадку открыли в Нью-Йорке

Красоты Нью-Йорка с высоты птичьего полета. Новая обзорная площадка открылась над оживленной улицей манхэттенского Вест-Сайда - на 105-м этаже комплекса Хадсон-Ярдс. Это самая высокая панорамная площадка во всем Западном полушарии. Через стеклянные стены увидеть отсюда можно реку Гудзон и даже окраины Нью-Джерси.