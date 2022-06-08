Высокая инфляция уничтожает американскую мечту

Мы в инфляционной спирали. Я помню инфляцию конца 70-х, но такого не было никогда. Что меня поражает, так это то, с какой скоростью растут цены, поэтому люди так и нервничают. Когда это прекратится? Сегодня в стране очень пессимистичные настроения. Их причина - инфляционная спираль. В опросе 38 процентов сказали, что ситуация ухудшается. Если трети населения стало хуже после полутора лет Байдена, это не красит демократов. Инфляция пожирает американскую мечту.