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Высокая инфляция уничтожает американскую мечту
Жители США настроены крайне пессимистично. Такое заявление сделал в эфире Fox Business телеведущий Стюарт Варни. Согласно последним опросам, 38 % респондентов заявили, что стали жить хуже, чем раньше. Только цена на бензин растет на 4-5 центов ежедневно. И произошло это за время правления Джо Байдена.
Мы в инфляционной спирали. Я помню инфляцию конца 70-х, но такого не было никогда. Что меня поражает, так это то, с какой скоростью растут цены, поэтому люди так и нервничают. Когда это прекратится? Сегодня в стране очень пессимистичные настроения. Их причина - инфляционная спираль. В опросе 38 процентов сказали, что ситуация ухудшается. Если трети населения стало хуже после полутора лет Байдена, это не красит демократов. Инфляция пожирает американскую мечту.
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