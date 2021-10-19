Высокие цены на газ: в Германии разорилась энергетическая компания

В Европе нарастает и энергокризис. Экстремальные цены на газ заставляют предприятия простаивать без работы. Компании просто не могут закупать голубое топливо по заоблачным ценам. Натиск газового голода не выдержала энергетическая компания Германии. Бранденбургская Otima Energie начала процедуру банкротства и остановила поставки газа и электричества. Ранее обанкротились и 13 британских компаний.