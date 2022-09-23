Высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить производство в США

Европолитики ближе к зиме становятся все более сдержанными в риторике. Это отмечают эксперты. Оно и понятно.

Евросоюз столкнулся со сложнейшим кризисом, который затрагивает как рядовых граждан, так и крупные компании и даже целые производственные отрасли. Главный бенефициар кризиса - США.

Высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить свое производство в США, где энергоносители стоят дешевле. Пока Старый Свет ищет выход из энергокризиса, Штаты уже одобрили целый ряд мер стимулирования промышленности. В таких условиях европейские производители стремительно теряют конкурентоспособность.

Слабеют национальные экономики Европы. В частности, Эммануэль Макрон признал, что жизнь во Франции дорожает, и заявил о необходимости более быстрой реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии и атомной энергии.

Пока же европейцы активно запасаются древесными пеллетами. Ажиотаж вокруг этой продукции отмечает испанская газета La Vanguardia. Спрос на пеллеты увеличился на 40-50 %, а на печи и котлы - на 40 % по сравнению с прошлым годом.

В Германии ценник на дрова подскочил более чем на 85 %. Вдвое подорожали древесная стружка и щепа, а также древесные гранулы.