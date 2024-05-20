Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Джулиана Ассанжа. Основателю WikiLeaks - разрешили попытаться оспорить в британских судах решение о его экстрадиции в США (то есть подать очередную апелляцию).

Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.