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Высшее образование - право, а не услуга - с таким требованием вышли студенты госуниверситетов Боготы к Минобразования
Студенты госуниверситетов Боготы вышли на главные проспекты города, чтобы пройти маршем к Министерству образования. Они требуют признать высшее образование правом, а не услугой. Мирная акция протеста переросла в столкновения с полицией (в ход пошли коктейли Молотова и слезоточивый газ).
Колумбия является пятой по величине страной в Латинской Америке, а население страны превышает 46 миллионов человек. Бедность, высокая стоимость образования не оставляют шансов на получение достойного образования тысячам молодых людей.
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