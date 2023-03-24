Высшее образование - право, а не услуга - с таким требованием вышли студенты госуниверситетов Боготы к Минобразования

Студенты госуниверситетов Боготы вышли на главные проспекты города, чтобы пройти маршем к Министерству образования. Они требуют признать высшее образование правом, а не услугой. Мирная акция протеста переросла в столкновения с полицией (в ход пошли коктейли Молотова и слезоточивый газ).