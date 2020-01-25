Высший уровень чрезвычайной ситуации объявлен в 25 провинциях Китая

Причина - коронавирус. По последним данным, число заболевших превысило 1370 человек, погибли более 40. Как нам сообщили в посольстве Беларуси в Китае, среди зараженных наших граждан нет. Кроме того, дипмиссия готова оказать содействие всем белорусам, которые приняли решение покинуть территорию провинции Хубэй, в 15-ти городах которой, в том числе в Ухане, из-за вспышки заболевания объявлен карантин. Во всем регионе сейчас временно не ходит транспорт, не работают вокзалы и аэропорты.





Распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется

Распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется - об этом буквально несколько часов назад заявил глава КНР Си Цзиньпин на специальном совещании политбюро Компартии. Власти Китая делают все возможное для предотвращения распространения заболевания. В городе Ухань, где впервые произошла вспышка нового типа пневмонии, уже к началу февраля планируют завершить строительство второго госпиталя для лечения зараженных. Больница рассчитана на 1300 мест. Тем временем в Пекине с завтрашнего дня приостанавливают междугородное автобусное сообщение. А турагентства Поднебесной прекращают организацию групповых поездок.

В Европе подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

3 случая заражения новым типом пневмонии подтвердили во Франции. Заболевшие находятся в больницах Парижа и Бордо. Известно, что все они недавно вернулись из Китая. Коронавирус также официально выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде и Японии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявляют, что ситуация может превратиться в экстренную. О том, какая обстановка сейчас в самом Китае, расскажет наш собственный корреспондент

Ян Пашкевич

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В Китае закрывают города и доступ к достопримечательностям

Площадь перед запретным городом опустела. Он, как и многие другие популярные места Пекина - Великая стена, гробницы династии Мин, храм Неба и прочие, закрыт для посещения. Однако теперь в стране, к сожалению, появилось намного больше запретных городов.

Жизнь миллионного мегаполиса Ухань остановилась

Ухань - большое логистическое сердце Китая, которое качает значительную часть пассажиропотока по стране. В дни праздника весны - Нового года по китайскому календарю - его пульс подскакивает в разы. Однако в этом году 11-миллионный мегаполис, как и еще более 15 городов провинции, пришлось полностью остановить.

Это кадры сюжета CNN. Корреспондент канала в погоне за сенсацией сам едва успел покинуть Ухань, пока в городе не ввели полный карантин.

В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС

Кроме того, сегодня наивысший режим чрезвычайной ситуации ввели в 25 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения, в том числе - в Пекине и Шанхае. Здесь живут более 1,2 млрд. человек. Нет ли у пассажиров лихорадки, проверяют на всех станциях метро. Именно в пекинскую подземку мы и отправимся первым делом.

Сейчас в Китае "золотая неделя" - у всех жителей семидневные каникулы. Не многие решаются нарушать домашний режим.

Наши французские коллеги еще несколько дней назад ехали вот в таком забитом вагоне - тогда пассажиропоток по случаю праздника весны только набирал обороты. При этом в китайской столице уверены: скоро страна пойдет на поправку.

Тем временем, пока

- клиника будет готова уже на следующей неделе, в город завозят в огромном количестве защитные комбинезоны для врачей, стерильные перчатки и более 3 миллионов масок.

На момент подготовки данного материала в Китае подтверждено 1399 случаев заражения мутировавшим вирусом. Более половины - в провинции Хубэй и ее главном городе Ухань. Еще за 1965 людьми наблюдают медики - их диагноз не подтвержден. Болезнь унесла уже 41 жизнь.

Однако Китай постепенно начинает вырабатывать иммунитет от страшного вируса - медикам удалось вылечить 38 человек. Причем в некоторых случаях процесс болезни удавалось развернуть вспять даже у критических пациентов.

Си Цзиньпин провел совещание по борьбе с коронавирусом