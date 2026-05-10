Выставка под открытым небом "Единство народов. Историко-культурный код Победы" организована в Москве

Победа в Великой Отечественной войне - это общая победа всех республик Советского Союза. В центре Москвы открылась выставка "Единство народов. Историко-культурный код Победы".

Прогуливаясь по Гоголевскому бульвару, каждый прохожий может стать посетителем экспозиции под открытым небом. Через архивные фотографии и документы здесь рассказана история всех народов Советского Союза, сражавшихся на фронтах и трудившихся в тылу ради общей великой цели - Победы.

Выставка состоит из трех разделов. Первый посвящен фронтовому братству и многонациональному составу Красной армии. Второй рассказывает о том, как экономика страны выстояла в тяжелое военное время, а также об эвакуации предприятий и трудовом подвиге тыла.

Мария Пономарева, заместитель руководителя Национального центра исторической памяти при президенте России, доктор исторических наук:

"Победа стала частью нашего общего кода. А мы говорим об общем историческом коде, и, безусловно, и Россия, и Беларусь имеют этот общий код. И этот общий код - это код Победы, которую мы завоевали вместе. И сейчас важно помнить, что это мирное небо, эта зеленая трава - это все заработано нашими предками, прадедами, прабабушками. Сейчас к этому важно обращаться и говорить о том, что вместе была завоевана Победа".