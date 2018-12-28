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Выставка елочных игрушек времен СССР открылась в Москве
По тому, какие фигурки украшали новогоднюю елку, можно проследить и события советской эпохи. Например, в 30-е были популярны картонные дирижабли с надписью СССР, а также фигурки физкультурников и парашютистов. После премьеры фильма "Цирк" в моду входят клоуны и акробаты.
Во время Великой Отечественной на заводах делают снежинки из остатков проволоки, а лампочки без цоколя заменяют стеклянные шары. Благодаря Хрущеву популярны игрушки в виде кукурузы, баклажанов и гороха. А после полета Юрия Гагарина в моду входят ракеты, спутники Земли и космонавты. Но больше всего на выставке фигурок главного персонажа Нового года Деда Мороза -их более 300.
Всего на выставке около 700 раритетных экспонатов. Можно увидеть здесь и маски, а также новогодние открытки.
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