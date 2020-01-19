Выставка потребительской электроники CES в Лас-Вегасе - главная витрина мировой индустрии высоких технологий

Здесь уже сегодня можно увидеть своими глазами то, что в ближайшем будущем войдет в повседневную жизнь каждого человека. Какими гаджетами мы будем пользоваться, на чем передвигаться по городу и как будут выглядеть наши виртуальные помощники. Новейшие изобретения, которые уже можно купить, проекты, которые только разрабатываются, презентации крупных компаний и маленьких стартапов - все это на территории размером с полсотни футбольных полей. Главные призы уже вручены. Премию получили и белорусские разработчики в сфере виртуальной реальности.



Дмитрий Талюк -о самых необычных новинках, представленных на передовой площадке. Кто сказал, что стекло не может быть гибким? Китайская Lenovo на выставке технологий будущего представила ноутбук с гибким экраном. Он изготовлен из комбинации легких сплавов и углеродного волокна и защищен кожаным чехлом.



Наслаждаться мобильностью по-новому предлагают специалисты "Хонда". Они говорят, что изобрели руль заново. Если дважды погладить баранку, машина начнет движение в полуавтономном режиме. При нажатии на колесо - ускорение. Потянул на себя - сбавил скорость. Компания по праву гордится системами "сэйф суом" и "смарт интерсекшн" (Safe Swarm и Smart Intersection) для коммуникации машин с окружающей средой. Они позволяют автомобилям практически видеть сквозь стены при любых погодных условиях - определять скрытые опасности и предупреждать водителей. "Ауди" тоже не отстает.





CES 2020: Воздушное такси

Uber и Hyundai Motor представили полномасштабную модель летающего автомобиля, который можно будет использовать как воздушное такси. Летающий Hyundai полностью электрический, он сможет преодолевать расстояние до 160 километров. Взлетает и приземляется вертикально. Критики в восторге. Для городских условий - идеальное такси. За счет электрической тяги четырех двигателей не производит много шума, а скорость развивает до 320 километров в час.





CES 2020: Роботы-друзья

Научная фантастика становится близкой реальностью. Скоро робот сможет поселиться у вас дома и стать настоящим другом. Словно маленький человек: 77 килограммов при росте в 145 сантиметров, а плавно и быстро ходить помогают Уокеру 36 специальных механизмов. Ловко управляется с предметами, распознает лица.

А разработчики Samsung пошли еще дальше. Проект Neon. Он создает 3D-модели искусственных людей - аватаров. Они могут двигаться, разговаривать, выражать эмоции и реально помогать. Эти правдоподобные цифровые аватары создаются с помощью сканирования реальных людей. Они способны самостоятельно генерировать мимику, движения и жесты. Новая технология применима в кино и на телевидении. Из таких моделей получатся хорошие гиды и персональные ассистенты. А вот одноименная киноработа Джеймса Кэмерона вдохновила компанию Mercedes-Benz на создание автомобиля будущего. Неповторимый дизайн электромобиля отражает идею киновселенной. На дисках - подсветка в виде лепестков цветка, а на крыше - чешуя. Беспилотный концепт-кар фактически является живым организмом - воплощением симбиоза человека, машины и окружающей среды.





CES 2020: Будущее рядом

А сколько еще менее претенциозных, но таких полезных новинок: скоростная зубная щетка, робот, подающий туалетную бумагу, экзоскелет. Или голосовой помощник наподобие Siri и Alexa.





Достойную лепту в мировую коллекцию предметов будущего внесли разработчики из Беларуси