Выставка роботов в Шотландии

"Привет, робот!" - экспозиция с таким названием открылась в музее дизайна в Шотландии. Там впервые можно увидеть частичку голливудской истории: робота R2-D2 из культовой эпопеи "Звездные войны". Представил уникальный экспонат актер Джимми Ви, который исполнил роль робота в двух последних сериях знаменитой саги. На выставке также показан совместный труд роботов и людей, а в некоторых разделах можно увидеть, как машины в будущем будут ухаживать за пациентами. Экспозиция открыта до февраля.