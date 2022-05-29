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Выставка "Век пионерии" открылась в Музее Победы Москвы

Пионерские галстуки разных стран, барабан с автографом Гагарина и архивные фотоснимки из белорусской школы. В Музее Победы Москвы открылась выставка "Век пионерии". В этом году организация отмечает 100-летний юбилей. В экспозиции более пятисот подлинных раритетов, которые рассказывают об истории самого массового детского патриотического движения в Советском Союзе. Это значки, эмблемы отрядов, вымпелы, повседневная и парадная форма, пионерские галстуки разных стран. Например, в СССР носили красный, в ГДР - синий, а в Румынии - в цветах национального флага. Есть даже уникальные экземпляры - траурные галстуки 1924 года. Их пионеры повязывали на смерть Ленина. В выставке представлены и вещи из трех школьных музеев Беларуси: Светлогорска, Солигорска и Минска. Особой популярностью у посетителей пользуется архивный фотоальбом, где показано, как учились, трудились и отдыхали белорусские пионеры.

Например, здесь есть фотографии похода. Современные дети что берут в поход? Сосиски, газировку, а пионеры брали с собой картошку! Чтобы сделать печенку. Современные дети это не понимают, для них это интересно, и такие моменты приобщают современных детей к тому времени, и этот интерес поддерживается. Родители, которые у нас были на выставке, потом писали, что мы сходили и испекли печенки, как в нашем детстве!
Марина Фаттахова, менеджер по культурно-массовому досугу Музея Победы (Москва, Россия)

На выставке представлена уникальная карта СССР, которую пионеры сделали к восемнадцатому съезду организации. Это 1939 год, все выполнено вручную - от вышивки до аппликаций. Также посетители могут увидеть барабан с автографом Юрия Гагарина и вымпел Терешковой, который побывал в лучших пионерских организациях Советского Союза.

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