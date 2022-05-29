Выставка "Век пионерии" открылась в Музее Победы Москвы

Например, здесь есть фотографии похода. Современные дети что берут в поход? Сосиски, газировку, а пионеры брали с собой картошку! Чтобы сделать печенку. Современные дети это не понимают, для них это интересно, и такие моменты приобщают современных детей к тому времени, и этот интерес поддерживается. Родители, которые у нас были на выставке, потом писали, что мы сходили и испекли печенки, как в нашем детстве!

Марина Фаттахова, менеджер по культурно-массовому досугу Музея Победы (Москва, Россия)