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Выстраивать "новые отношения" и прекратить "военные игры"
В комплексной декларации, подписанной лидерами США и КНДР по итогам переговоров в Сингапуре, Ким Чен Ын выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. А США пообещали предоставить Пхеньяну "гарантии безопасности" в обмен на отказ от ядерного оружия. В частности, Вашингтон может отказаться от проведения в дальнейшем военных учений с Сеулом. Правда, о сроках Трамп не упомянул.
"Председатель Ким сказал мне, что Северная Корея уже уничтожила крупнейший тестовый ракетный полигон. Мир всегда требует усилий. Особенно в этом случае. Это должно было быть сделано несколько лет назад. Мы решаем это теперь. У председателя Кима есть шанс дать невероятное будущее своим людям. Любой может вести войну, но только самый храбрый может заключить мир".
Дональд Трамп отметил, что в скором времени намерен пригласить северокорейского коллегу на встречу в Белом доме. Он также заявил о приостановке введения санкций в отношении КНДР по 300 позициям. Но подчеркнул, что возможность применения санкций за собой сохраняет.
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