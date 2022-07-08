Выстрелом в спину убит экс-премьер Японии Синдзо Абэ

Громкое политическое убийство в Японии! Жертвой вооруженного нападения стал 67-летний экс-премьер страны. Синдзо Абэ выступал на митинге, ему в спину выстрелили из самодельного ружья. Абэ немедленно отправили в больницу, но спасти его врачи не сумели. Убийцей оказался отставной морской пехотинец. Мотивы неизвестны.

Отметим, в отличие от нынешних руководителей страны Абэ делал ставку на мирные инициативы и сохранение дружеских отношений с Россией.