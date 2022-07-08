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Выстрелом в спину убит экс-премьер Японии Синдзо Абэ

Громкое политическое убийство в Японии! Жертвой вооруженного нападения стал 67-летний экс-премьер страны. Синдзо Абэ выступал на митинге, ему в спину выстрелили из самодельного ружья. Абэ немедленно отправили в больницу, но спасти его врачи не сумели. Убийцей оказался отставной морской пехотинец. Мотивы неизвестны.

Отметим, в отличие от нынешних руководителей страны Абэ делал ставку на мирные инициативы и сохранение дружеских отношений с Россией.

В связи с трагической гибелью от имени белорусского народа и себя лично соболезнования родным и близким Синдзо Абэ выразил Александр Лукашенко. Республика Беларусь решительно осуждает любые формы экстремизма, терроризма и призывает к сдержанности всех участников политического процесса, говорится в соболезновании.

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