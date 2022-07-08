3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Выстрелом в спину убит экс-премьер Японии Синдзо Абэ
Громкое политическое убийство в Японии! Жертвой вооруженного нападения стал 67-летний экс-премьер страны. Синдзо Абэ выступал на митинге, ему в спину выстрелили из самодельного ружья. Абэ немедленно отправили в больницу, но спасти его врачи не сумели. Убийцей оказался отставной морской пехотинец. Мотивы неизвестны.
Отметим, в отличие от нынешних руководителей страны Абэ делал ставку на мирные инициативы и сохранение дружеских отношений с Россией.
В связи с трагической гибелью от имени белорусского народа и себя лично соболезнования родным и близким Синдзо Абэ выразил Александр Лукашенко. Республика Беларусь решительно осуждает любые формы экстремизма, терроризма и призывает к сдержанности всех участников политического процесса, говорится в соболезновании.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Социсследование показало, что большинство белорусов верят в положительные прогнозы экономики страны
Единый день приема граждан проходит в Витебской области. В Докшицах с населением общается Сивец
11,1 тыс. студентов - почему китайцы едут учиться в Беларусь
ГПК: 11 тысяч европейцев посетили Беларусь за полгода по безвизу
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Происшествия
Все