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Выстрелы в Сиэтле - погибли два человека

Эпидемия огнестрельного насилия в Соединенных Штатах продолжает распространяться. Накануне в Сиэтле прозвучали выстрелы. Погибли два человека, еще двое госпитализированы в критическом состоянии. Стрелок скрылся с места преступления. Полиция продолжает расследование.

Стрельба в штате Джорджия

В штате Джорджия неизвестный открыл огонь в городе Саванна. Двое погибли, семеро пострадали, среди них 2-летний ребенок и 13-летний подросток. В интересах следствия полиция дополнительную информацию о стрельбе пока не приводит.

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