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Выступление Трампа "О положении страны" в конгрессе отменено из-за шатдауна

Американский президент уже назвал это позором. Он готов искать альтернативную площадку. Об отмене объявила спикер Палаты представителей конгресса. Нэнси Пелоси заявила, что не позволит Трампу выступить до тех пор, пока правительство не возобновит свою работу. Выступать лидер США должен был 29 января в зале заседаний Палаты представителей.

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