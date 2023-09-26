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Выяснилось, что упавшая в Польше ракета в 2022 году, - украинская
Варшава продолжает перерубать узы дружбы с Киевом. На этот раз польские власти неожиданно осенило в деле с ракетой, упавшей в прошлом году в Пшеводуве. Следователи Польши подтвердили, что 15 ноября 2022 года в стране упал боеприпас из Украины, сообщает газета Rzeczpospolita.
По данным издания, украинская сторона не сотрудничает с польским следствием и не предоставляет никаких материалов. Однако, несмотря на это, в Варшаве установили причины инцидента, который унес жизни двух фермеров. Выводы, как пишет газета, категоричны и исключают возможность запуска этой ракеты с территории России.
"Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводуве и убила двух человек", приводит издание мнение польских экспертов из прокуратуры.
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