Выяснилось, что упавшая в Польше ракета в 2022 году, - украинская

Варшава продолжает перерубать узы дружбы с Киевом. На этот раз польские власти неожиданно осенило в деле с ракетой, упавшей в прошлом году в Пшеводуве. Следователи Польши подтвердили, что 15 ноября 2022 года в стране упал боеприпас из Украины, сообщает газета Rzeczpospolita.

По данным издания, украинская сторона не сотрудничает с польским следствием и не предоставляет никаких материалов. Однако, несмотря на это, в Варшаве установили причины инцидента, который унес жизни двух фермеров. Выводы, как пишет газета, категоричны и исключают возможность запуска этой ракеты с территории России.