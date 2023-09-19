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Выявлен новый штамм коронавируса "пирола"
В мире выявили новый штамм коронавируса - "пирола". Впервые его обнаружили в конце июля 2023 года в Израиле. В сентябре он появился еще в 14 странах.
Считается, что этот вирус более заразный. Симптомы мало отличаются от типичных признаков коронавируса.
Эпидемиологи напоминают о необходимости вакцинации. На данный момент вирус "пирола" в Беларуси не зафиксирован.
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