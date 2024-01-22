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Выжившие при крушении самолета Falcon 10 доставлены в Кабул

Выживших в аварии пассажирского российского самолета доставили в Кабул. Им оказали первую помощь.

Накануне борт, летевший из Таиланда в Москву, разбился в горах Афганистана - у машины отказали двигатели. Из шести человек на борту выжили четверо - фото публикуют местные СМИ. Также есть видео, на котором показано, что осталось от самолета.

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