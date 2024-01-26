Выживший в авиакатастрофе в Афганистане пилот назвал причину крушения российского самолета Falcon 10

Дмитрий Беляков, один из выживших в авиакатастрофе в Афганистане, отметил, что пилоты до последних минут перед авиакатастрофой принимали меры по экстренной посадке самолета и рассказал, что стало причиной крушения самолета. Об это пишет ТАСС.

По его словам, техническая неисправность привела к проблеме с топливом.

"Причиной крушения стала техническая неисправность. По всей видимости, проблема с топливом. Это наличие льда, что нарушило поступление из основных танков в расходные баки", - сказал он журналистам.

Беляков рассказал, что пилоты до последних минут перед крушением принимали меры по экстренной посадке самолета.

Четыре человека, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, прилетели в Москву в пятницу. Среди них два пилота и два медика. Самолет приземлился утром в московском аэропорту Внуково.