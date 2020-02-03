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Выжженные леса Австралии начали восстанавливаться после пожаров

Выжженные леса Австралии начали восстанавливаться после пожаров

Выжженные леса Австралии уже начали восстанавливаться после пожаров.

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