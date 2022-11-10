Взаимодействие вооруженных сил стран СНГ в военной метрологии обсудили в Душанбе

Заседание Координационного комитета метрологических служб вооруженных сил государств - участников СНГ и сбор начальников и ведущих специалистов метрологических служб оборонных ведомств стран Содружества состоялись 9-10 ноября в Душанбе. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В совместных мероприятиях приняли участие делегации министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители секретариата Совета министров обороны государств СНГ и Главного научного метрологического центра Минобороны России - базовой организации в области исследования проблем военной метрологии и подготовки специалистов-метрологов вооруженных сил государств Содружества.

В ходе встречи члены Координационного комитета проанализировали результаты совместной деятельности в 2022 году и согласовали последовательность и содержание мероприятий, запланированных до 2025 года, обсудили актуальные организационные и технические аспекты метрологического обеспечения национальных армий, сформировали единые подходы взаимодействия вооруженных сил стран СНГ в области военной метрологии.

Специалисты отметили необходимость совершенствования форм и способов взаимодействия оборонных ведомств в области метрологического обеспечения вооруженных сил в ходе повседневной деятельности и при проведении мероприятий совместной подготовки.

По итогам заседания и в рамках сбора состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения единства измерений в вооруженных силах государств - участников СНГ, спланирована деятельность Координационного комитета на 2023 год и сформированы поручения базовой организации по актуальным аспектам практической, нормативной и научно-аналитической деятельности.

Планируется, что следующее заседание Координационного комитета метрологических служб вооруженных сил государств - участников СНГ пройдет в 2023 году в Кыргызстане.



