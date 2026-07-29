Взгляд из Ирана: визит Нетаньяху в США - угроза полномасштабной войны

Несмотря на заявления о готовности к переговорам, напряженность вокруг Ирана сохраняется. Эксперты не исключают, что регион может вступить в новый этап противостояния с более широкими геополитическими последствиями.

Хаял Муаззин, журналист (Иран): "Я думаю, что визит Нетаньяху в США и встреча с Трампом служит только одной цели - возобновить войну на полномасштабном уровне. И эта война перейдет в новый этап. Несмотря на заявления Трампа и на то, что со стороны Ирана тоже дают позитивный сигнал о переговорах, война не ограничится рамками конфликта между Ираном и США, к ней подключатся другие страны. В регионах ожидается очень сильная, жесткая война. Это будет уже окончательная война. США или Иран, Россия и Китай. Новый мировой порядок. Сейчас народ Ирана, а также некоторые политические силы не доверяют переговорам и не считают, что переговоры с США принесут какой-то результат".