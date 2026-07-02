Взрослый, пострадавший от атаки ВСУ в Брянской области 17 июня, выписан из военного медцентра

Взрослый пострадавший при атаке 17 июня в Брянской области выписан из военного клинического медицинского центра, пишет БЕЛТА со ссылкой на Минобороны.

"Из 432-го Главного военного клинического медицинского центра выписан пациент, пострадавший в Брянской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата на автобус с футбольной командой из Беларуси", - сообщили в Минобороны.