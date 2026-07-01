Со стороны европейцев все увереннее звучат обвинения в организации теракта в Монако Службы безопасности Украины. По данным французских СМИ, в частности, Nice-Matin, олигарх Ермолаев готовил доклад о коррупции в киевских верхах. Он собирался представить депутатам Европарламента подробную разветвленную схему хищений, к которым причастен Зеленский и его окружение.

Вполне вероятно, что украинские спецслужбы получили задание ликвидировать разоблачителя. По крайней мере эта версия является основной в расследовании французских властей.

30 июня Ермолаев, его подруга и сын стали жертвами взрыва на крыльце собственного дома: все остались живы, но женщина, как сообщают, лишилась ног. Самодельная бомба была снабжена поражающими элементами и только чудом не пострадали случайные прохожие.

Для Монако это покушение стало преступлением века, ведь княжество слывет тихой заводью, где по-настоящему большие деньги чувствуют себя абсолютно спокойно.

Террориста пока так и не нашли. Высказываются предположения, что его попытаются вывезти из ЕС украинские дипломаты.

Теракт может омрачить Киеву перспективы финансирования ВСУ

Эта история может иметь самые неожиданные последствия: ведь теракт явно связан с масштабными хищениями денег, выделяемых Западом.

Украина затребовала у ЕС на военные нужды очередные 6,5 млрд евро. Министр обороны Федоров разослал соответствующее письмо лидерам стран Евросоюза. По его словам, Киев видит "окно возможностей", которое закроется через 6-9 месяцев.

За это время ВСУ надеется добиться на фронте некоторых успехов, для чего и нужны европейские деньги. Всего же Украине в 2026 году требуются 136 млрд долларов, 50 млрд из них надеются найти в собственном бюджете, еще 45 млрд долларов обещал Брюссель. 40 млрд долларов Киев хочет получить от НАТО на саммите, который стартует 7 июля.