Взрыв бензовоза на Гаити: число погибших возросло до 50

Число погибших на севере Гаити в результате взрыва автоцистерны с топливом возросло до 50. Еще полсотни человек, по сообщениям местных СМИ, получили ранения и ожоги. По предварительным данным, когда автоцистерна перевернулась на дороге, люди бросились заполнить свои топливные баки бензином, но произошелвзрыв, который и привел к многочисленным человеческим жертвам. Потребовалось несколько часов, чтобы локализовать пожар.