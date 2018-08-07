Взрыв бензовоза на окраине итальянского города Болонья

Три человека погибли и 67 пострадали во время взрыва бензовоза на окраине итальянского города Болонья. 14 жертв находятся в тяжелом состоянии. ДТП произошло на эстакаде, которая из-за мощнейшего взрыва частично обрушилась. Пламя перекинулось на машины автосалона, расположенного у автострады рядом с местом ЧП. В результате автомобили стали взрываться из-за воспламенения горючего в баках, а горящие обломки повредили несколько ближайших зданий.