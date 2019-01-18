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Взрыв бытового газа остается приоритетной версией обрушения многоэтажки в Магнитогорске
Об этом сообщает Следственный комитет России. Правоохранители исключают теракт, следов взрывчатки на месте ЧП найдено не было. Внимание мировых СМИ к Магнитогорску вновь приковано после сообщений в Сети о том, что ответственность за трагедию взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Эти данные приводит организация SITEIntelligenceGroup по отслеживанию активности боевиков со ссылкой на арабскую газету "Аль Наба". Так, сначала якобы джихадисты заложили взрывчатку между третьим и десятым этажами жилого здания. Позже боевики устроили взрыв в маршрутке.
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