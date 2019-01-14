Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области

Срочная информация в эти минуты приходит из России. В городе Шахты Ростовской области в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Обрушились с девятого по восьмой этаж одного из подъездов. Из дома эвакуированы 140 человек. Уже сообщается об одном погибшем. Восемь жильцов пострадали, пятеро из них госпитализированы. Еще 7 человек могут находиться под завалами. Идет спасательная операция. Это уже второе подобное происшествие в России за последние две недели. В Магнитогорске взрыв бытового газа унес жизни 39 человек.