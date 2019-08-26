ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Взрыв газа уничтожил торговый центр в штате Мэриленд

К счастью, жертв удалось избежать. Прибывшие на место пожарные службы обнаружили утечку газа и провели экстренную эвакуацию людей из самого центра и с прилегающих территорий. Через считанные минуты, после того, как все покинули комплекс, там прогремел взрыв. Здание обрушилось, большая часть торгового центра фактически уничтожена.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все