Взрыв газа уничтожил торговый центр в штате Мэриленд

К счастью, жертв удалось избежать. Прибывшие на место пожарные службы обнаружили утечку газа и провели экстренную эвакуацию людей из самого центра и с прилегающих территорий. Через считанные минуты, после того, как все покинули комплекс, там прогремел взрыв. Здание обрушилось, большая часть торгового центра фактически уничтожена.