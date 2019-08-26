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Взрыв газа уничтожил торговый центр в штате Мэриленд
К счастью, жертв удалось избежать. Прибывшие на место пожарные службы обнаружили утечку газа и провели экстренную эвакуацию людей из самого центра и с прилегающих территорий. Через считанные минуты, после того, как все покинули комплекс, там прогремел взрыв. Здание обрушилось, большая часть торгового центра фактически уничтожена.
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