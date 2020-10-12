Взрыв газа в Алжире - 5 человек погибли

5 человек погибли, еще 16 пострадали при мощном взрыве на северо-западе Алжира. По поступающей информации, трагедия случилась во время строительных работ - был поврежден трубопровод с газом. В результате полностью разрушены 2 дома, еще 6 серьезно повреждены. Некоторых пострадавших в критическом состоянии экстренно эвакуировали на вертолетах.