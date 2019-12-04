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Взрыв газа в многоквартирном доме под Белгородом

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в поселке Яковлево под Белгородом. Погиб человек, еще пятеро пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Они разбирают завалы, под которыми все еще могут находиться люди. Взрыв обрушил в доме целую стену и повлек за собой пожар. Шансов на то, что здание подлежит восстановлению, мало.

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