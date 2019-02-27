ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Взрыв газа в жилом доме на юге Казахстана

Погибли не менее двух человек. Среди жертв - ребенок с травмами головы, которого уже госпитализировали. Известно, что взрыв произошел в квартире на втором этаже. Проведена эвакуация трехсот человек.

На месте происшествия работают пожарные, спасатели, медики. По поручению президента страны расследовать причины ЧП будет правительственная комиссия.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все