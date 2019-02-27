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Взрыв газа в жилом доме на юге Казахстана
Погибли не менее двух человек. Среди жертв - ребенок с травмами головы, которого уже госпитализировали. Известно, что взрыв произошел в квартире на втором этаже. Проведена эвакуация трехсот человек.
На месте происшествия работают пожарные, спасатели, медики. По поручению президента страны расследовать причины ЧП будет правительственная комиссия.
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