Взрыв газа в жилом доме под Нижним Новгородом: есть жертвы

Взрыв бытового газа прогремел в жилом доме под Нижним Новгородом. Как минимум, один человек погиб, один - госпитализирован, 5 пострадавших, включая ребенка, получили медицинскую помощь на месте. Всего в доме проживали 12 человек. Причиной ЧП, по предварительным данным, могло стать нарушение правил эксплуатации газового баллона, что привело к его разгерметизации и взрыву на первом этаже. В результате обрушились перекрытия. Поисково-спасательные работы продолжаются.