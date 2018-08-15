Взрыв газа в жилом доме в Денвере

Из-за взрыва газа в жилом доме в Денвере пострадали как минимум 9 человек. Одна девушка госпитализирована в критическом состоянии. На кадрах видно, что взрыв практически полностью разрушил секцию дома. В спасательных службах заверили, что под завалами никого не осталось. Точные причины ЧП не известны.