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Взрыв газа в жилом доме в Москве

Срочная информация в эти минуты приходит из Москвы. Там в жилом доме произошел взрыв и загорелись четыре квартиры. По последним данным, возгорание локализовано. Один человек погиб, семь пострадали. Как сообщается, взрыв был настолько мощный, что в соседних домах выбило окна, а на людей, сидевших на скамейке у соседнего подъезда, посыпались осколки. Детали ЧП выясняются. Сообщается, что причиной взрыва могла стать утечка газа.

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