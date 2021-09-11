Взрыв газа в жилом доме в российском Ельце: есть жертвы

Мощный взрыв бытового газа прогремел в жилом доме в Ельце. Погибли по меньшей мере 2 человека. Еще 8 пострадали. Один из двух подъездов полностью разрушен. Из 16 квартир рухнули 8. Власти Липецкой области пообещали оказать всяческую помощь пострадавшим. На базе местного центра туризма организован пункт временного размещения. В ликвидации последствий взрыва задействованы 256 человек и около 60 единиц спецтехники.