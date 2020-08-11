Взрыв газа в жилом квартале Балтимора

Мощный взрыв прогремел в жилом квартале Балтимора (штат Мэриленд). В руинах лежат несколько домов. По предварительной версии, причиной трагедии стала утечка бытового газа. Прибывшие на место спасатели извлекли из-под обломков четырех человек, они госпитализированы. Еще одного пострадавшего спасти не удалось. Под завалами по-прежнему могут находиться люди. На месте работает спасательная бригада.