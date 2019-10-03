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Взрыв и пожар в жилом доме на юге Чехии: есть жертвы

ЧП на юге Чехии. В жилом доме произошли взрыв и пожар. Один человек погиб. Двое получили тяжелые ранения, их на вертолете отправили в больницу в Праге. Еще семеро находятся в местных больницах. На месте инцидента работают семь подразделений пожарных. Начато расследование. Ущерб, предварительно, оценивается в 650 000 долларов.

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