Взрыв и пожар в жилом доме на юге Чехии: есть жертвы

ЧП на юге Чехии. В жилом доме произошли взрыв и пожар. Один человек погиб. Двое получили тяжелые ранения, их на вертолете отправили в больницу в Праге. Еще семеро находятся в местных больницах. На месте инцидента работают семь подразделений пожарных. Начато расследование. Ущерб, предварительно, оценивается в 650 000 долларов.